В столице началась церемония прощания с Эдуардом Успенским

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В Москве в Центральном доме литераторов началась церемония прощания с писателем Эдуардом Успенским. Проститься с писателей пришли десятки людей, передает Агентство "Москва".

Проводить литератора в последний путь пришли родственники, близкие, а также литературовед Владимир Новиков, телеведущий Леонид Якубович, председатель комитета по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов, писатель и правозащитница Алла Гербер и другие коллеги и поклонники творчества автора.

Писатель Эдуард Успенский умер 14 августа в возрасте 80 лет. Причиной смерти литератора стало онкологическое заболевание. Известность и всенародную любовь писателю принесла его первая же книга – "Дядя Федор, пес и кот", опубликованная в 1974 году.