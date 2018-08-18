В Москве заключили 50-тысячный брак за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве заключили 50-тысячный брак за текущий год. Торжественная регистрация Виталия Гончарова и Юлии Аверковой прошла 17 августа во Дворце бракосочетания № 1, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сотрудники Дворца бракосочетания вручили молодоженам сертификат, который подтверждает, что их брак – 50-тысячный в столице в 2018 году. Также их вручили приглашение на празднование первой годовщины супружеской жизни в будущем году.

18 августа в Москве ожидается свыше тысячи свадеб в так называемый "день трех восьмерок". В столичном управлении ЗАГС ранее рассказали, что в конце лета в столице ожидаются две волны свадеб – 18 и 28 августа – так как многие пары мечтают привязать торжество к красивой дате с повторяющими цифрами.