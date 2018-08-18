"Союзмультфильм" подготовил видеоролики памяти Эдуарда Успенского

Киностудия "Союзмультфильм" подготовила видеоролики, посвященные памяти писателя Эдуарда Успенского, передает Агентство "Москва".
"Первый ролик включает в себя нарезку из популярных мультфильмов по сценариям Успенского. Второй – "благодарность Чебурашки", – сообщили в пресс-службе "Союзмультфильма".
Все желающие могут посмотреть видеоролики на YouTube-канале киностудии.
Ранее сообщалось, что граффити с Чебурашкой, крокодилом Геной и героями "Простоквашина" появятся на электрощитовых города в память об Эдуарде Успенском.
Писатель Эдуард Успенский умер 14 августа в возрасте 80 лет. Причиной смерти литератора стало онкологическое заболевание. Известность и всенародную любовь писателю принесла его первая же книга – "Дядя Федор, пес и кот".
С Успенским простятся 18 августа в Центральном доме литераторов.
В Центральном доме литераторов простятся с Эдуардом Успенским
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: