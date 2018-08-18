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Общество

18 августа, 10:52

"Союзмультфильм" подготовил видеоролики памяти Эдуарда Успенского

общество культура

Фото: скриншот видео YouTube/Союзмультфильм

Киностудия "Союзмультфильм" подготовила видеоролики, посвященные памяти писателя Эдуарда Успенского, передает Агентство "Москва".

"Первый ролик включает в себя нарезку из популярных мультфильмов по сценариям Успенского. Второй – "благодарность Чебурашки", – сообщили в пресс-службе "Союзмультфильма".

Все желающие могут посмотреть видеоролики на YouTube-канале киностудии.

Ранее сообщалось, что граффити с Чебурашкой, крокодилом Геной и героями "Простоквашина" появятся на электрощитовых города в память об Эдуарде Успенском.

Писатель Эдуард Успенский умер 14 августа в возрасте 80 лет. Причиной смерти литератора стало онкологическое заболевание. Известность и всенародную любовь писателю принесла его первая же книга – "Дядя Федор, пес и кот".

С Успенским простятся 18 августа в Центральном доме литераторов.

В Центральном доме литераторов простятся с Эдуардом Успенским

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