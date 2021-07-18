В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности в связи с сильной жарой, предупреждение действует до вечера воскресенья, 18 июля. Об этом сообщается на сайте учреждения.

"Оранжевый – погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с 10:00 до 18:00 в столице действует предупреждение о температуре 30–32 градуса.

Кроме того, в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за высокой пожароопасности. Он действует до 21:00 18 июля. В Гидрометцентре подчеркнули, что в некоторых районах столичного региона риск возникновения пожаров достигнет четвертого класса.

По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, июль 2021 года может оказаться в списке самых жарких на территории европейской части России. Среднемесячная температура в Москве в июле уже превысила норму на три градуса. Кроме того, в Северо-Западном федеральном округе фиксировалось несколько температурных рекордов.