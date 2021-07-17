В Москве и Подмосковье действует желтый уровень опасности до вечера 18 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за высокой пожароопасности до вечера 18 июля, сообщает Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна. Пожарная опасность. Период предупреждения до 21:00 18 июля", – сказано в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, что в некоторых районах столичного региона риск возникновения пожаров достигнет четвертого класса.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы о грозе, ливне и сильном ветре до конца дня, 17 июля. Первые осадки пришли на запад, северо-запад и север столицы.