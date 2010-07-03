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15:31

ЦОДД призвал водителей к осторожности во время грозы

общество погода

15:31

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве 18 июля ожидаются дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду, в связи с этим Центр организации дорожного движения обратился к водителям с просьбой соблюдать осторожность на дороге. Сообщение ЦОДД цитирует Агентство "Москва".

"Сегодня в течение дня снова гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду (этого хватит, чтобы раскачать дерево или уронить неустойчивый щит). Будьте осторожны на дороге", – отметили в ЦОДД, порекомендовав пользоваться метрополитеном в вечерний час пик.

Столичный департамент транспорта также посоветовал горожанам воздержаться от поездок на автомобиле в непогоду.

Ранее сообщалось, что до 19 июля в Москве продлили повышенный уровень погодной опасности из-за дождей. Накануне затопило проезжую часть под Бутырским путепроводом, движение в обе стороны было приостановлено.

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общество погода

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