Ледяные "торты" для животных готовят в Ленинградском зоопарке из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Обитателям Ленинградского зоопарка готовят "торты" из льда, чтобы они легче переносили жару. Об этом сообщает городской комитет по культуре.
Температура воздуха в Петербурге держится в районе 30 градусов с начала недели. По словам работников зверинца, зной не приносит им особых хлопот. Животным достаточно легкой диеты: им дают больше овощей и фруктов, увеличивают ежедневную норму потребления воды. Кроме того, делают ледяные торты – это фрукты или овощи, замороженные с водой в кастрюлях.
Все обитатели зоопарка, в том числе и медведи, чувствуют себя комфортно. Они могут спрятаться от жары в специальных прохладных укрытиях, а во многих вольерах есть водопады и бассейны.
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