Фестиваль "Московского долголетия" пройдет в парке "Фили"

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Фестиваль проекта "Московское долголетие" состоится в столичном парке "Фили" 19 июля. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Праздник "Спорт, активность, долголетие" будет проходить около главного входа и на аллеях парка с 11:00 до 18:00.

На фестивале посетители смогут заняться скандинавской ходьбой, поучаствовать в мастер-классе по зумбе, тибетской и суставной гимнастикам. Для гостей также проведут занятия по фитнесу и народным танцам.

Кроме того, в парке пройдут показательные выступления участников "Московского долголетия" по общей физической подготовке.

Для посетителей будет играть джазовый оркестр "Модерн". Также на сцене выступит театр танца Анны Кузнецовой Art Dance Club, артист Большого Московского цирка Михаил Ермаков и актеры театра Саркис Асланян и Алла Бойченко.

К программе "Московское долголетие" уже присоединились 115 тысяч человек. Записаться на занятия можно в 28 столичных локациях. Кружки и секции проходят в центре социального обслуживания и столичных парках.

