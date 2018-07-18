Госдума поддержала законопроект о выходном дне для диспансеризации

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который вводит дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации, сообщает Агентство "Москва".

Диспансеризацию бывает сложно проходить из-за отказа работодателей отпускать сотрудников, говорится в пояснительной записке. Документ вносит изменения в Трудовой кодекс РФ, согласно которым на диспансеризацию можно идти раз в три года в течение одного рабочего дня с сохранением места работы и среднего заработка.

Инициатива направлена на снижение заболеваемости и преждевременной смертности от хронических неинфекционных заболеваний. Ее внесли депутаты Госдумы от "Единой России" Андрей Исаев и Николай Герасименко в 2016 году.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что законопроект связан с поручениями майского указа Владимира Путина. Он напомнил, что речь идет о том, чтобы сделать все необходимое для снижения смертности трудоспособного населения, в том числе от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Своевременная диагностика позволяет выявлять эти заболевания на ранних стадиях и успешно их лечить.