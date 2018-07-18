Кассиров-контролеров в электропоездах обеспечат видеорегистраторами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В электропоездах АО "Центральная ППК" все кассиры-контролеры получат видеорегистраторы. Работу с новой техникой начнут в сентябре. Предполагается, что это позволит обеспечить безопасность и повысить производительность. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

Сейчас камеры есть у 50 процентов сотрудников, которые работают в электричках.

Как сообщалось ранее, проекты 24 новых транспортно-пересадочных узлов в Подмосковье планирует разработать ЦППК. В число проектов входят ТПУ "Отдых", "Никольское", "Лобня", "Истра", "Подольск", "Люберцы-1", "Мытищи", "Ступино", "Удельная", "Ногинск", "Голутвин", "Одинцово", "Химки" и другие.