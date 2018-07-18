Путин выступит на Московском урбанистическом форуме в "Зарядье"

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Владимир Путин выступит в среду на Московском урбанистическом форуме "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни" в столичном парке "Зарядье", сообщает пресс-служба Кремля.

Президент ознакомится с выставкой, на которой представлены ключевые направления градостроительного развития Москвы.

Ожидается, что мероприятие в столичном парке посетят более 30 официальных делегаций. В этом году в работе форума примут участие более 6 тысяч гостей столицы из 70 стран.

Как сообщает ТАСС, среди них ведущие мировые специалисты в разных областях. Урбанистический конгресс в "Зарядье" посетит Рем Колхас. Его часто называют главным архитектором в мире.

Новое здание музея "Гараж" в парке Горького, реконструкция конюшни и манежа в Малом Эрмитаже и многие другие объекты обязаны своим появлением именно ему.

Среди почетных гостей форума заявлены итальянский архитектор, инженер и изобретатель Карло Ратти, главный государственный архитектор Нидерландов Флорис Алкемаде, генеральный директор Smart Dubai Аиша Бин Бишр, основатель BlaBlaCar Фредерик Мазелла и многие другие.

На повестке второго дня работы форума развитие социальной инфраструктуры мегаполисов.

В этом году Московский урбанистический форум открылся в новом концертном зале парка "Зарядье" во вторник и продлит свою работу до 22 июля.

Это крупнейший международный конгресс, посвященный вопросам развития глобальных пространств и мегаполисов. Площадка форума, который проводится при поддержке правительства Москвы с 2011 года, объединяет, архитекторов, градостроителей, девелоперов, инвесторов, представителей медиа и горожан.

В течение недели в парке "Зарядье" будут проходить кинопоказы, концерты, спектакли, дискуссии и лекции звезд мировой урбанистики.