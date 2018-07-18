Госдума рассмотрит законопроект о выходном дне для диспансеризации

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В Госдуме 18 июля рассмотрят в первом чтении законопроект о введении специального выходного дня для прохождения диспансеризации, передает Агентство "Москва".

Инициатива была внесена на рассмотрение еще в 2016 году, но вопрос оставался без движения.

Авторы проекта федерального закона предлагают внести изменения в Трудовой кодекс РФ. Согласно им, работающие граждане получат право проходить диспансеризацию один раз в три года в течение одного рабочего дня.

Работодатель будет обязан предоставить работнику дополнительный оплачиваемый день отдыха. Этот выходной можно будет использовать только в целях прохождения медицинского обследования.

По мнению авторов законопроекта, возможность использовать специальный выходной повысит доступность диспансеризации для работающего населения. Это позволит снизить риски заболеваемости и преждевременной смертности от хронических неинфекционных, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний.

Большинству работников сегодня для того, чтобы пройти профилактический медосмотр необходимо либо отпрашиваться у руководства, либо использовать дни отдыха. Это приводит к тому, что многие просто игнорируют прохождение диспансеризации.