Госдума рассмотрит законопроект о выходном дне для диспансеризации

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
В Госдуме 18 июля рассмотрят в первом чтении законопроект о введении специального выходного дня для прохождения диспансеризации, передает Агентство "Москва".
Инициатива была внесена на рассмотрение еще в 2016 году, но вопрос оставался без движения.
Авторы проекта федерального закона предлагают внести изменения в Трудовой кодекс РФ. Согласно им, работающие граждане получат право проходить диспансеризацию один раз в три года в течение одного рабочего дня.
Работодатель будет обязан предоставить работнику дополнительный оплачиваемый день отдыха. Этот выходной можно будет использовать только в целях прохождения медицинского обследования.
По мнению авторов законопроекта, возможность использовать специальный выходной повысит доступность диспансеризации для работающего населения. Это позволит снизить риски заболеваемости и преждевременной смертности от хронических неинфекционных, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний.
Большинству работников сегодня для того, чтобы пройти профилактический медосмотр необходимо либо отпрашиваться у руководства, либо использовать дни отдыха. Это приводит к тому, что многие просто игнорируют прохождение диспансеризации.
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