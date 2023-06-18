Глава Петрозаводска Любарский заявил, что отправится добровольцем в зону СВО

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Глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский заявил, что отправится добровольцем в зону специальной военной операции (СВО). Информация появилась на его странице в социальной сети ВКонтакте.

"Решение, которое принял окончательно, зрело давно – с момента начала СВО. В ходе поездок к нашим парням, нашим мобилизованным оно укрепилось, но еще не было конечным. Война – это не романтика, не кино и не книги, какими бы правдивыми они ни были. Это тяжелая работа", – сказано в сообщении.

Любарский отметил, что прошел курсы по базовым основам медицинской помощи в полевых условиях, курсы тактики и стрелковой подготовки.

Ранее Владимир Путин сказал, что добровольцев, которые отправились в зону проведения спецоперации РФ на Украине, необходимо благодарить за мотивацию и их готовность встать на защиту Родины. Президент подчеркнул, что с момента начала СВО проявилась сплоченность российского общества. Он назвал это преимуществом РФ.

До этого глава России уточнил, что цели СВО при необходимости корректируются, однако в целом остаются прежними. Они "носят фундаментальный характер", поделился Путин.

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