"Пернатое" увлечение. Кто в столице занимается голубеводством

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Голубеводство в Москве теряет популярность, но есть горожане, которые по-прежнему верны "пернатому" увлечению. Владимир Бондаренко увлекается голубеводством с юности. Вместе с отцом они обустроили для почтовых голубей собственный балкон, а затем в 16 лет он с друзьями отстроил свою первую голубятню на Ленинском проспекте.

Позже, переехав в район Отрадное, молодой человек забрал нескольких птиц и сделал для них новый дом. Так и живут все на одном месте с 1977 года. Сейчас Владимиру уже 64. По его словам, голубей он держит не для продажи.

"Продаю только знакомым, и то не даю тех голубей, которые сидят на яйцах или птенцах. А так у меня их в Узбекистан брали, в Ленинград. Одна вернулась – чешская спортивная голубка. Хозяин ее вновь забрал, и больше она не прилетала", – рассказывает Владимир Бондаренко.

Голубятню Владимира можно найти перед домом 7А на Северном бульваре. Это небольшая двухэтажная постройка. На первом этаже разместилась кладовка для корма и инструментов, а также вольеры с окошками. На втором – вольер на открытом воздухе, огороженный металлической сеткой. Отдельно наверху находится отсадник для диких птиц, которые залетели случайно. Голубевод всех постоянно проверяет, и, если видит чужаков, отсаживает, чтобы не заразить свой выводок. Такие птицы обычно не задерживаются надолго в голубятне – вылетают через окошко и больше не возвращаются.

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