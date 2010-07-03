Спасатели дали рекомендации по борьбе с тополиным пухом

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Спасатели рассказали, как бороться с тополиным пухом и чем опасен, передает РИА Новости.

Во время цветения тополя пух проникает в квартиры, забивается в подвалы, залетает в открытые окна, им покрыты улицы, дворы и скверы. Тополиный пух является серьезным источником опасности, напомнили в МЧС.

Зачастую на улицах и на приусадебных участках с ним пытаются бороться при помощи огня. Делать этого нельзя ни в коем случае, подчеркивают спасатели.

Пух легко воспламеняется и быстро горит. Есть риск того, что огонь перекинется на заборы, деревянные постройки и даже на жилые дома и автомобили.

Источником возгорания может послужить окурок или спичка, а также случайная искра во время строительных работ.

Тополиный пух на улицах следует поливать водой и сгребать. Дома же необходимо убрать с балконов и лоджий горючие жидкости, легковоспламеняющиеся материалы и также регулярно убирать пух.

Ранее сообщалось, что тополиный пух мог стать причиной пожара на Каширском шоссе. В одном из дворов сгорели несколько автомобилей. Местные жители винят во всем дворников – они якобы вместо того, чтобы убирать пух, просто его сжигали.

