Спасатели дали рекомендации по борьбе с тополиным пухом

Спасатели рассказали, как бороться с тополиным пухом и чем опасен, передает РИА Новости.
Во время цветения тополя пух проникает в квартиры, забивается в подвалы, залетает в открытые окна, им покрыты улицы, дворы и скверы. Тополиный пух является серьезным источником опасности, напомнили в МЧС.
Зачастую на улицах и на приусадебных участках с ним пытаются бороться при помощи огня. Делать этого нельзя ни в коем случае, подчеркивают спасатели.
Пух легко воспламеняется и быстро горит. Есть риск того, что огонь перекинется на заборы, деревянные постройки и даже на жилые дома и автомобили.
Источником возгорания может послужить окурок или спичка, а также случайная искра во время строительных работ.
Тополиный пух на улицах следует поливать водой и сгребать. Дома же необходимо убрать с балконов и лоджий горючие жидкости, легковоспламеняющиеся материалы и также регулярно убирать пух.
Ранее сообщалось, что тополиный пух мог стать причиной пожара на Каширском шоссе. В одном из дворов сгорели несколько автомобилей. Местные жители винят во всем дворников – они якобы вместо того, чтобы убирать пух, просто его сжигали.
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