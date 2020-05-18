В ВОЗ отметили грамотные действия российских медиков при COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Грамотные действия медиков в РФ позволили не перегрузить систему здравоохранения. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелиту Вуйнович.
"Могу сказать, что Россия предприняла весь комплекс мер по сдерживанию эпидемии внутри страны. Очень важно отметить, что благодаря грамотным действиям эпидемиологической службы система здравоохранения не оказалась перегруженной", – сказала Вуйнович.
Она отметила, что эпидемиологическая служба страны оперативно приняла во внимание вирус и направила все силы на его сдерживание. Вуйнович также подчеркнула, что Россия имеет достаточный запас аппаратов ИВЛ и больничных коек для пациентов с COVID-19.
"Хватает и оборудования для искусственной вентиляции легких, и больничных коек. И меры изоляции сыграли свою роль. Благодаря этому мы надеемся, что снижение заболеваемости будет устойчивым", – добавила Вуйнович.
Представитель ВОЗ при этом уточнила, что об устойчивом процессе снижения заболеваемости можно будет говорить через 2–3 недели.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что рост заболеваемости коронавирусом в РФ удалось остановить. Он отметил, что в последнее время в стране все больше пациентов выписываются из больниц по выздоровлению.
Он подчеркнул, что к настоящему моменту, согласно показателям ежедневного мониторинга, 27 регионов готовы к постепенному смягчению ограничений, введенных для предотвращения распространения COVID-19.
В России за последние сутки выявлено 8 926 новых случаев коронавирусной инфекции. На Москву пришлось 3 238 новых случаев, в Московской области – 921. Всего в РФ зафиксировано 290 678 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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