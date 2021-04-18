В России выявили 8 632 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 8 632 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. Как сообщает Оперштаб, в 12,7% случаев (1 094 эпизодов) заболевание было бессимптомным.

В Москве выявили 2 252 новых случая коронавируса, в Санкт-Петербурге – 695, в Московской области – 591, в Ростовской области – 240, в Нижегородской области – 204.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 702 101 случай(+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста подтверждены в Ненецком и Чукотском автономных округах – 0%. Кроме того, 0,01% отмечен в Республике Тыва.

За последние сутки в России подтверждено 389 смертей от последствий заражения коронавирусом. За весь период пандемии по стране умерло 105 582 человека.

Также за последние 24 часа выписан по выздоровлении 7 391 пациент. Всего в РФ после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 4 326 780 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал пандемию коронавируса фактором, который ускорил развитие цифровизации в системе столичного здравоохранения. Градоначальник подчеркнул удачную оптимизацию процессов и сохранение объемов медпомощи даже на пике заболеваемости.