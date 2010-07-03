Россия запретила ввоз с Украины нескольких видов товаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство России опубликовало перечень товаров, которые запрещены к ввозу с Украины. В список попали одежда, обувь, бумага, трубная продукция. Об этом сказано в постановлении правительства, передает ТАСС.

Вводится запрет на импорт бумаги, картона, некоторых видов трубной продукции и одежды. Из одежды запрещены к ввозу костюмы, комплекты, жакеты, блейзеры, платья, юбки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты женские и для девочек.

Ранее сообщалось, что Россия ввела запрет на экспорт на Украину российской нефти. Дмитрий Медведев отметил, что такое решение было принято в ответ на торговые ограничения, введенные Киевом ранее.