Названо число получивших "отлично" за "Тотальный диктант" москвичей

18 апреля 2018, 12:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Порядка 600 участников "Тотального диктанта" в столице получили оценку "отлично", рассказала координатор акции в городе Мария Ровинская.
По ее словам, это составляет около трех процентов от общего числа написавших диктант. Ровинская отметила, что это хороший результат: обычно показатель составляет от 1,5 до трех процентов, передает Агентство "Москва".
Образовательная акция состоялась 14 апреля на 365 площадках России. Автор текста в 2018 году – писательница Гузель Яхина.
В Москве "Тотальный диктант" написали свыше 20 тысяч человек. Всего участниками стали более 227 тысяч человек, включая участников на очных площадках акции, участников специальной версии "Тотального диктанта" для иностранцев и участников онлайн-версии.
Известно, что новые российские учебники русского языка будут составлять с учетом ошибок на "Тотальном диктанте". Самыми трудными словами для москвичей, писавших диктант 14 апреля, оказались слова "чересчур", "палисадник" и "струганый".
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