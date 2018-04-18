Названо число получивших "отлично" за "Тотальный диктант" москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 600 участников "Тотального диктанта" в столице получили оценку "отлично", рассказала координатор акции в городе Мария Ровинская.

По ее словам, это составляет около трех процентов от общего числа написавших диктант. Ровинская отметила, что это хороший результат: обычно показатель составляет от 1,5 до трех процентов, передает Агентство "Москва".

Образовательная акция состоялась 14 апреля на 365 площадках России. Автор текста в 2018 году – писательница Гузель Яхина.

В Москве "Тотальный диктант" написали свыше 20 тысяч человек. Всего участниками стали более 227 тысяч человек, включая участников на очных площадках акции, участников специальной версии "Тотального диктанта" для иностранцев и участников онлайн-версии.

Известно, что новые российские учебники русского языка будут составлять с учетом ошибок на "Тотальном диктанте". Самыми трудными словами для москвичей, писавших диктант 14 апреля, оказались слова "чересчур", "палисадник" и "струганый".