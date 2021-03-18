Треть россиян предпочитают не обсуждать свой уровень дохода с близкими

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Портал для поиска работы Superjob провел опрос, результаты которого показали, что треть россиян считают недопустимым интересоваться чужими доходами. Также выяснилось, что женщины (17%) чаще мужчин (13%) скрывают свои доходы от супругов. Об этом сообщает ТАСС.
Участниками опроса, который проводился в январе – феврале 2021 года, стали 1 600 респондентов старше 18 лет из разных регионов России.
В 2013 году доля тех, кто считает недопустимым озвучивать уровень своих доходов никому, составляла 26%.
"О размере своего заработка россияне чаще всего сообщают своей второй половине (51%), родителям (41%) и друзьям (24%). Лишь каждый десятый рассказывает о своей зарплате родственникам (10%). Каждый пятый (19%) не говорит об этом никому. При этом женщины больше мужчин открыты перед своими родителями (47 против 35% соответственно)", – следует из результатов опроса.
Чаще других свои доходы обсуждают молодые люди от 18 до 24 лет. Они делятся информацией с родителями (81%), возлюбленными (63%), друзьями (57%) и родственниками (22%).
Ранее россиян спрашивали об уровне желаемого месячного заработка. В сравнении с июнем 2020 года уровень желаемой заработной платы россиян увеличился на 44%.
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