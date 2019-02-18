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17:18

В Казанском театре уволили артиста из-за маленького роста

общество культура

17:18

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Фото: vk.com/tenore

Руководство Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля расторгло контракт с артистом из-за его "маленького" роста, сообщает РИА Новости.

Представители оперного певца Хачатура Бадаляна в арт-агентстве "Премьер" пояснили, что театр заключил договор на участие Бадаляна в двух постановках – "Мадам Баттерфляй" и "Травиата" – и двух гала-концертах. 20 января для подготовки сценических костюмов в театр отправили необходимые мерки артиста. Но, когда Бадалян 3 февраля приехал на репетицию, оказалось, что костюмы намного больше.

По контракту артист прибыл за день до выступления, и костюмы пришлось быстро подгонять под нужный размер накануне спектакля. Выступление Бадаляна на сцене 4 февраля в опере "Мадам Баттерфляй" состоялось. Но 8 февраля, по словам представителей артиста, им позвонили из театра и сказали об отмене выступления певца по причине его "маленького" роста (170 сантиметров). Кроме того, им заявили о намерении расторгнуть контракт.

Руководство агентства пыталось связаться с директором театра, но он якобы уклонялся от разговора. В "Премьере" считают, что заявленная причина расторжения контракта не соответствует профессиональным критериям оценки работы оперных певцов, нарушает нормы морали и наносит психологическую травму артисту.

общество культура

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