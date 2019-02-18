В Казанском театре уволили артиста из-за маленького роста

Руководство Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля расторгло контракт с артистом из-за его "маленького" роста, сообщает РИА Новости.
Представители оперного певца Хачатура Бадаляна в арт-агентстве "Премьер" пояснили, что театр заключил договор на участие Бадаляна в двух постановках – "Мадам Баттерфляй" и "Травиата" – и двух гала-концертах. 20 января для подготовки сценических костюмов в театр отправили необходимые мерки артиста. Но, когда Бадалян 3 февраля приехал на репетицию, оказалось, что костюмы намного больше.
По контракту артист прибыл за день до выступления, и костюмы пришлось быстро подгонять под нужный размер накануне спектакля. Выступление Бадаляна на сцене 4 февраля в опере "Мадам Баттерфляй" состоялось. Но 8 февраля, по словам представителей артиста, им позвонили из театра и сказали об отмене выступления певца по причине его "маленького" роста (170 сантиметров). Кроме того, им заявили о намерении расторгнуть контракт.
Руководство агентства пыталось связаться с директором театра, но он якобы уклонялся от разговора. В "Премьере" считают, что заявленная причина расторжения контракта не соответствует профессиональным критериям оценки работы оперных певцов, нарушает нормы морали и наносит психологическую травму артисту.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.