На востоке столицы пресекли незаконное ограничение доступа к лесопарку

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На востоке столицы пресечено незаконное ограничение доступа к лесопарку, сообщает пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Речь идет о Салтыковском лесопарке, где без разрешительных документов был огорожен 200-метровым металлическим забором земельный участок по адресу: улица Салтыковская, владение 10.

На огороженной территории предприниматели намеревались организовать парковку для автомобилей и взимать с водителей плату. К настоящему моменту забор демонтирован.