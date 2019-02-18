Синоптики предупредили жителей Москвы о сильном ветре

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе продлен на вторник, 19 февраля, желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Такой уровень означает, что погода потенциально опасна, сообщает Гидрометцентр России.

Днем в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах образуется гололедица. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха в Москве составит -2... 0 градусов, по области – от -5 до 0.

Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности на понедельник. По прогнозам синоптиков, сильный ветер сохранится в столице до конца рабочей недели.

Воскресенье, 17 февраля, в Москве стало самым теплым днем с начала зимы. Метеостанция на ВДНХ зафиксировала днем +5 градусов.