В МОЭСК готовы к ухудшению погодных условий

Энергетики МОЭСК продолжают работать в режиме повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий в столице, сообщает пресс-служба компании.
В постоянную готовность приведены 443 бригады (2 291 человек) и 2 726 единиц спецтехники, включая резервные источники электроснабжения – передвижные электростанции.
Специалисты, включая бригады по ремонту воздушных ЛЭП и оборудования распределительных сетей, дежурят с готовностью один час. Ведется онлайн-мониторинг погодных условий. В случае дальнейшего ухудшения погоды в МОЭСК введут особый режим работы.
По прогнозам синоптиков, порывы ветра в городе могут вырасти до 13–18 метров в секунду, ночью ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду. Кроме того, произойдет переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, на дорогах образуется сильная гололедица.
Из-за сильного ветра синоптики продлили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на понедельник, 18 февраля. Такой уровень означает, что погода потенциально опасна.
Воскресенье, 17 февраля, в Москве стало самым теплым днем с начала зимнего сезона. Метеостанция на ВДНХ зафиксировала к 13:00 +5 градусов.
В первый день рабочей недели показания термометров уйдут в минус, а в ночь на вторник вернутся 10-градусные морозы.
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