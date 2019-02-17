Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:06

В МОЭСК готовы к ухудшению погодных условий

общество погода

17:06

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Энергетики МОЭСК продолжают работать в режиме повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий в столице, сообщает пресс-служба компании.

В постоянную готовность приведены 443 бригады (2 291 человек) и 2 726 единиц спецтехники, включая резервные источники электроснабжения – передвижные электростанции.

Специалисты, включая бригады по ремонту воздушных ЛЭП и оборудования распределительных сетей, дежурят с готовностью один час. Ведется онлайн-мониторинг погодных условий. В случае дальнейшего ухудшения погоды в МОЭСК введут особый режим работы.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра в городе могут вырасти до 13–18 метров в секунду, ночью ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду. Кроме того, произойдет переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, на дорогах образуется сильная гололедица.

Из-за сильного ветра синоптики продлили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на понедельник, 18 февраля. Такой уровень означает, что погода потенциально опасна.

Воскресенье, 17 февраля, в Москве стало самым теплым днем с начала зимнего сезона. Метеостанция на ВДНХ зафиксировала к 13:00 +5 градусов.

В первый день рабочей недели показания термометров уйдут в минус, а в ночь на вторник вернутся 10-градусные морозы.

общество погода

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика