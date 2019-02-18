Москвичей предупредили о заморозках

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Заморозки прогнозируются в Москве в ночь на понедельник после продолжительной оттепели.

Как рассказал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в ночь на вторник температура воздуха опустится до 10 градусов ниже ноля.

Он также добавил, что сильный ветер, порывы которого достигали 20 метров в секунду в воскресенье, начнет стихать в понедельник днем, передает РИА Новости.

Специалист также предупредил, что ветер может стать причиной падения деревьев, конструкций и повреждения линий электропередачи.

Воскресенье, 17 февраля, стало самым теплым днем с начала зимы в столице. К 13:00 метеостанция на ВДНХ зафиксировала показатель в +5 градусов.