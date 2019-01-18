"Почта России" прекратила продавать пиво в Мурманской области

"Почта России" приостановила продажу пива в отделениях Мурманской области из-за отрицательной реакции общественности. Об этом сообщили в пресс-службе УФПС по региону.
"Реализация слабоалкогольных напитков в почтовых отделениях в Мурманске приостановлена на неопределенный срок", – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.
Продавать пиво в почтовых отделениях по всей стране решили, чтобы у местных жителей была возможность приобрести качественную сертифицированную продукцию, пояснили ранее в пресс-службе "Почты России". Эта мера также повысит рентабельность работы отделений, считают представители предприятия.
Это нововведение активно обсуждали в соцсетях, причем многие жители Мурманской области выражали недовольство. А губернатор региона Марина Ковтун подготовила обращение к министру здравоохранения Веронике Скворцовой и гендиректору "Почты России" Николаю Подгузову. Она попросила их организовать в почтовых отделениях продажу лекарств, так как во многих населенных пунктах региона не хватает аптек.
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