Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:35

"Почта России" прекратила продавать пиво в Мурманской области

общество еда

16:35

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/Zoooom

"Почта России" приостановила продажу пива в отделениях Мурманской области из-за отрицательной реакции общественности. Об этом сообщили в пресс-службе УФПС по региону.

"Реализация слабоалкогольных напитков в почтовых отделениях в Мурманске приостановлена на неопределенный срок", – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Продавать пиво в почтовых отделениях по всей стране решили, чтобы у местных жителей была возможность приобрести качественную сертифицированную продукцию, пояснили ранее в пресс-службе "Почты России". Эта мера также повысит рентабельность работы отделений, считают представители предприятия.

Это нововведение активно обсуждали в соцсетях, причем многие жители Мурманской области выражали недовольство. А губернатор региона Марина Ковтун подготовила обращение к министру здравоохранения Веронике Скворцовой и гендиректору "Почты России" Николаю Подгузову. Она попросила их организовать в почтовых отделениях продажу лекарств, так как во многих населенных пунктах региона не хватает аптек.

общество еда

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика