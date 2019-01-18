Эксперт оценил предложение убрать алкоголь и табак из обычных магазинов

В Госдуме предложили продавать алкоголь и табак только в специализированных магазинах. Руководитель Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев в беседе с порталом Москва 24 поддержал эту инициативу.
"Сама идея правильная, когда мы говорим про специализированные магазины, но подход сырой. Для того чтобы закон был принят, нужно не только на бумаге написать текст, а в формате коалиции выступать – не от одного лица, а в разных фракционных акцентах", – отметил Хамзаев.
По его мнению, слабость предлагаемой инициативы в том, что не проработан вопрос принадлежности специализированных магазинов. "Я выступаю за госмонополию с точки зрения розничной продажи алкогольной продукции. Считаю, что вся прибыльная часть должна оставаться в государственном бюджете, потому что урон от потребления алкоголя несет госбюджет на своих плечах", – заявил собеседник портала Москва 24.
При этом производители могут быть частные: те, кто производит сам продукт, бутылки и т.д., но реализация должна быть в "векторе госпомонополии", добавил Хамзаев. "Это должны быть специализированные магазины, формат Финляндии посмотрите, Канады. Там алкоголь в рознице продается только в госмагазинах, и живут нормально, цивилизованно, никто не возмущается. Государство знает, что собираемость высокая будет, качество и соблюдение принятых норм по регулированию алкогольного рынка", – добавил Хамзаев.
Он отметил, нужно не пытаться "объять необъятное", а действовать последовательно и качественно. По его мнению, алкоголь и табак могут быть выведены в формат унифицированных магазинов и продаваться как сопутствующие товары, но опять же, при условии госмонополии на эти точки.
Ранее в Госдуме предложили запретить продажу пива и водки в аэропортах и оставить только российское вино. По мнению депутата Виталия Милонова, полностью запрещать алкоголь в авиагаванях нельзя из-за людей, которые страдают аэрофобией.
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