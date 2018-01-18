Синоптики продлили желтый уровень погодной опасности в столице

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Желтый уровень погодной опасности в Москве сохранен до 19 января из-за усиления ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В пятницу прогнозируется юго-восточный ветер 5–10 метров в секунду, местами с порывами до 12–17 метров в секунду. Днем местами пройдет снег и до 4–6 градусов мороза.

В ЦОДД водителям советуют пересесть на общественный транспорт. На некоторых дорогах образовались серьезные пробки.

На данный момент в городе идет снег, видимость ограничена. Местами образовалась гололедица. Во избежание роста числа ДТП и ухудшения дорожно-транспортной обстановки необходимо соблюдать ПДД и скоростной режим, избегать необоснованных маневров и резких торможений.

При этом коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада в Москве. На улицы города выведено почти 10 тысяч единиц снегоуборочной техники. В столице в непрерывном режиме ведутся механизированные и ручные работы по уборке и противогололедной обработке дорог, тротуаров, пешеходных зон, общественных пространств и других территорий.