Синоптики продлили желтый уровень погодной опасности в столице

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Желтый уровень погодной опасности в Москве сохранен до 19 января из-за усиления ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
В пятницу прогнозируется юго-восточный ветер 5–10 метров в секунду, местами с порывами до 12–17 метров в секунду. Днем местами пройдет снег и до 4–6 градусов мороза.
В ЦОДД водителям советуют пересесть на общественный транспорт. На некоторых дорогах образовались серьезные пробки.
На данный момент в городе идет снег, видимость ограничена. Местами образовалась гололедица. Во избежание роста числа ДТП и ухудшения дорожно-транспортной обстановки необходимо соблюдать ПДД и скоростной режим, избегать необоснованных маневров и резких торможений.
При этом коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада в Москве. На улицы города выведено почти 10 тысяч единиц снегоуборочной техники. В столице в непрерывном режиме ведутся механизированные и ручные работы по уборке и противогололедной обработке дорог, тротуаров, пешеходных зон, общественных пространств и других территорий.
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