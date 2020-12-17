Юрист рассказала, что нужно сделать россиянам до Нового года

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В России с 1 января отменят часть мер, которые были введены на фоне пандемии коронавируса. Если в уходящем году остались долги, то с ними лучше расплатиться, рассказала РИА Новости юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева.

Она напомнила, что с первого дня следующего года судебные приставы снова смогут взыскивать долги в полном объеме, для этого к ним вернутся все полномочия.

"Приставы в счет погашения долга могут удерживать какую-то сумму из имеющегося у должника дохода, однако не более 50%", – отметила Зайцева.

По ее словам, пристав может напрямую обратиться к работодателю должника, в этом случае деньги автоматически спишут сразу после получения зарплаты и отправят на банковский счет ФССП.

Также россияне, которые потеряли доход или заболели коронавирусом, могли рассчитывать на реструктуризацию кредитов и отсутствие пеней за просрочку платежа. При этом не платить по счетам ЖКХ и кредитам было нельзя.

"С 1 января уже не действует приостановление взыскания пени и штрафов за просрочку оплаты статей расходов комплекса ЖКХ. Кредиторы вправе предъявить в полном объеме свои требования к заемщику", – сказала Зайцева.

Специалист посоветовала заранее решить эти проблемы. Если средств на погашение долгов не хватает, юрист рекомендовала обратиться за социальной поддержкой.

По ее словам, можно оформить субсидию на оплату счетов ЖКХ. Кроме того, при отсутствии работы можно получать соответствующее пособие или реструктурировать кредит.

Как подчеркнула Зайцева, все основные меры поддержки россиян, действующие в текущем году, сохранятся в 2021-м.

Ранее стало известно, что число россиян, которые не могут выехать за границу из-за долгов, за год выросло на 20 процентов. В Федеральной службе судебных приставов рассказали, что на 1 ноября число постановлений, ограничивающих права на выезд из России, составило 4,1 миллиона, а годом ранее их было 3,4 миллиона. При этом всего за десять месяцев 2020 года приставы вынесли 7,5 миллиона таких постановлений.