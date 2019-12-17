Услуга "Друг на час" набирает популярность в столице

В Москве набирает популярность новая услуга под названием "Друг на час". Горожанам предлагают заплатить деньги за то, что их выслушают, сходят с ними выпить или составят компанию на культурном мероприятии, сообщает телеканал Москва 24.

"Друг на час" Михаил Апальков рассказал, что встречается вживую с людьми, которым не с кем сходить в кино или кафе. Также, по его словам, с клиентом можно поговорить по телефону. Такие услуги стоят от тысячи до трех тысяч рублей за час.

По словам "друга на час" из Санкт-Петербурга Хелены Эллисон, это не просто работа.

"Я считаю, что помогаю таким образом людям, потому что люди обращаются с такими запросами: у них нет друзей, нет времени, нет возможности с кем-то подружиться в городе", – рассказала Эллисон.

Однако специалисты не советуют заводить таких "друзей".

Психолог Андрей Зберовский предупреждает, что иллюзия комфортного общения, доверительности, дружбы может сыграть опасную роль для обоих.

Также специалисты отмечают, что существует вероятность нарваться на неадекватного или изрядно выпившего собеседника, а клиентам напомнили, что "друг" уйдет в строго обозначенное время.

