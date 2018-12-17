Россияне смогут оформить загранпаспорта в специальных криптокабинах

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Специальные криптокабины для оформления биометрических заграничных паспортов поступят в многофункциональные центры (МФЦ) во второй половине 2019 года, сообщает газета "Известия".



По словам первого замглавы МВД России генерал-полковника полиции Александра Горового, криптокабины появятся по всей стране. В ряде регионов их установят раньше, чем в Москве.

В специальных криптокабинах можно будет оформить биометрический загранпаспорт со сроком действия 10 лет.

Компьютеры в офисах "Моих документов" находятся в общем пользовании, однако они не имеют полного выхода в интернет.

Ранее в центрах "Мои документы" прокомментировали информацию СМИ о паспортах граждан, которые якобы находятся в открытом доступе. Там объяснили, что некоторые заявители оставляют скан-копии документов на компьютерах общего пользования.