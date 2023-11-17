Москва онлайн покажет, как Дмитрий Харатьян читает вопросы географического диктанта

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

19 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть, как народный артист России Дмитрий Харатьян проводит географический диктант в Московском государственном университете имени Ломоносова.

Акция "Географический диктант" проходит с 2015 года Русским географическим обществом по инициативе председателя попечительского Совета общества, президента РФ Владимира Путина.

Принять участие в диктанте могут все желающие. За 45 минут нужно будет ответить на 40 вопросов. Отдельный блок вопросов будет посвящен теме "Человек и география".

Смотрите прямую трансляцию 19 ноября в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.