Москва онлайн: психологи и блогеры расскажут, как соцсети влияют на психику

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18 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть паблик-ток "Влияние соцсетей на ментальное здоровье", который пройдет в центре современного искусства "Винзавод".
В обсуждении участие примут:
- блогер и ведущая Таня Старикова;
- блогер, историк моды и искусств Чума Вечеринка;
- руководитель Meta по связям с государственными организациями в России Ульяна Зинина;
- психолог онлайн-сервиса психологической помощи YouTalk Лиля Радюшкина;
- эксперт Союза охраны психического здоровья и психолог YouTube-проекта "вМесте" Ольга Никитина;
- автор книги и телеграм-канала "Цифровой этикет" Ольга Лукинова.
Мероприятие пройдет в рамках конкурса социальной рекламы "Твой взгляд".
Смотрите прямую трансляцию обсуждения 18 ноября в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.