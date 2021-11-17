Москва онлайн: психологи и блогеры расскажут, как соцсети влияют на психику

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18 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть паблик-ток "Влияние соцсетей на ментальное здоровье", который пройдет в центре современного искусства "Винзавод".

В обсуждении участие примут:



блогер и ведущая Таня Старикова;

блогер, историк моды и искусств Чума Вечеринка;

руководитель Meta по связям с государственными организациями в России Ульяна Зинина;

психолог онлайн-сервиса психологической помощи YouTalk Лиля Радюшкина;

эксперт Союза охраны психического здоровья и психолог YouTube-проекта "вМесте" Ольга Никитина;

автор книги и телеграм-канала "Цифровой этикет" Ольга Лукинова.

Мероприятие пройдет в рамках конкурса социальной рекламы "Твой взгляд".

Смотрите прямую трансляцию обсуждения 18 ноября в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.