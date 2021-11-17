Названы категории услуг, которые были особенно популярны в нерабочие дни в РФ

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Число новых пользователей в категории услуг исполнителей "Красота и здоровье" на "Юле" и в "Объявлениях ВКонтакте" во время нерабочих дней выросло на 19% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом со ссылкой на данные исследования сообщает RT.
Так, в этот период сразу на 60% увеличилось количество регистраций индивидуальных спортивных тренеров. В сфере спа-услуг прирост новых мастеров вырос на 17%.
На 14% увеличилось количество пользователей, предлагающих услуги тату. На 13% больше стало специалистов по депиляции и шугарингу. А число мастеров маникюра и педикюра выросло на 9%.
Аналитики отмечают, что количество просмотров в категории услуг "Красота и здоровье" при этом в среднем увеличилось на 15%. Высокий рост наблюдался и в сфере парикмахерских услуг (на 35%). Чаще на 27% просматривали и объявления мастеров депиляции и шугаринга.
В период нерабочих дней многие салоны красоты продолжали работать. В соцсетях распространялись номера мастеров, которые принимали клиентов, несмотря на ограничения. Людей просили расплачиваться наличными и ни в коем не случае не выкладывать фото процедур в интернет.
В столице в нерабочие дни выявили десятки нарушений в магазинах и салонах красоты
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