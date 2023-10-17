У россиян вырос интерес к квартирам-студиям

Фото: depositphotos/photographee.eu

Россияне стали чаще интересоваться студиями в новостройках России. Об этом сообщила "Газета.ру", ссылаясь на исследования сервисов по покупке и продаже недвижимости.

С января по сентябрь 2023 года выросло на 25% число просмотров объявлений о продаже этого типа жилья. Просмотры объявлений с продажей однокомнатных квартир выросли на 4%, а спрос на двухкомнатное и трехкомнатное жилье снизился на 9 и 21% соответственно, отметили аналитики.

Популярность студий они связывают с динамикой курса валют в этом году. Кроме того, данный тип квартир стал самым популярным у арендаторов. В третьем квартале 2023 года студии сдавались в среднем за 10 дней, что на 47% быстрее, чем квартиры с двумя и более комнатами, отметили эксперты.

Цены на все новые квартиры с января по сентябрь выросли на 3%, однако стоимость студий вернулась к уровню начала года. Кроме того, процент студий в общем объеме продаж в столице (без учета ТиНАО) вырос с 16–18 до 23%.

Ранее эксперты нашли самые дешевые студии в новостройках столицы. Такое жилье продается в пределах от 3,6 до 6,1 миллиона рублей. Дешевле всего квартиры-студии можно найти в районах Косино-Ухтомском, Южное Бутово, Крюково, Люблино, Северное Медведково, Митино, Алтуфьевском, Ховрино, Очаково-Матвеевское, а также в Солнцеве.

Москвичам рассказали о спросе на министудии в столице