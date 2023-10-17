Новая котельная в Балашихе обеспечит теплом 8 тысяч семей

Фото: "Главстрой"

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Автоматизированную котельную, которая позволит обеспечить теплом и горячим водоснабжением 8 тысяч семей, построят в Балашихе. Стоимость проекта оценивается в 431 миллион рублей, который будет оплачен за счет льготного финансирования от ДОМ.РФ, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Котельная мощностью 100 МВт появится на улице Автозаводской в микрорайоне Железнодорожном.

"Проект примечателен тем, что впервые обеспечительная гарантия предоставляется уполномоченным банком в жилищной сфере – Банком ДОМ.РФ. Такой формат появился после принятия законодательных изменений в июне 2023 года, он позволяет более гибко подходить к условиям кредитования и сильно упрощает согласование сделки", – отметил директор подразделения "Инфраструктурные облигации" ДОМ.РФ Александр Аксаков.

Котельная будет рассчитана на жителей жилого комплекса, расположенного в микрорайоне Железнодорожном. Всего планируется построить четыре очереди общей площадью, превышающей 1 миллион квадратных метров. Строительство жилья осуществляется на средства проектного финансирования Банка ДОМ.РФ.

По словам старшего вице-президента – директора Банка ДОМ.РФ Анны Авдокушиной, строительство котельной в Балашихе – это первый случай, когда поручителем для инвестора выступает не публичный заказчик, а уполномоченный банк в сфере жилищного строительства.

"Банк ДОМ.РФ использует все возможности механизма софинансирования объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры за счет средств, привлеченных через облигационные займы, для реализации важных, социально значимых проектов. Теперь кредит на льготной основе можно получить вне зависимости от уровня долга региона, где будет реализован проект. Мы видим в комплексном применении инструментов группы развитие сферы, поэтому планируем и в дальнейшем участвовать в инфраструктурных проектах, которые направлены на формирование комфортной среды в российских городах", – заявила Авдокушина.

В пресс-службе банка отметили, что механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ уже применяется в Московской области – для проекта модернизации уличного освещения в Химках. В общей сложности механизм используется для финансирования 45 проектов в 23 регионах.

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