Эндокринолог заявила, что вареные яйца на завтрак продлевают жизнь

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Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что употребление вареных яиц на завтрак может продлить жизнь, поскольку это доступный продукт, который может обеспечить организм высококачественным белком. Об этом сообщает "Радио 1".

Врач отметила, что куриные яйца – один из лучших вариантов животного белка. Завтракать яйцами можно несколько раз в неделю, от двух по пяти, сказала она.

Также эндокринолог отметила, что яйца повышают уровень "хорошего" холестерина, предотвращая развитие атеросклероза. Кроме того, считает Павлова, в яичном белке есть биологически активные питательные вещества и соединения.

Помимо прочего, в яйцах содержатся необходимые организму аминокислоты, участвующие в построении костей, иммунной защите, а также положительно влияющие на обмен веществ, продолжила врач.

В заключение она сказала, что яйца хорошо усваиваются, организму они почти мгновенно дают витамины и антиоксиданты.

Ранее эндокринолог Дарья Бэдэнэу назвала продукты, стимулирующие работу мозга. К ним она отнесла рыбу, орехи, семена льна, мясо, яйца, молочные продукты, фрукты, овощи и ягоды.

"Доктор 24": яйца