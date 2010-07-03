Отдельный погранконтроль для VIP-персон может появиться в аэропортах

Отдельный погранконтроль для VIP-персон могут ввести в аэропортах

Отдельный погранконтроль хотят организовать для VIP-персон. Предложение высказала международная ассоциация аэропортов, передает телеканал Москва 24.

После отмены отдельного входа для VIP четыре года назад аэропорты понесли убытки. Посещаемость таких залов упала на 60%.

С возвращением услуги аэропорты надеются на рост доходов и обещают взамен сдерживать тарифы на обслуживание авиакомпаний. В Минтрансе идею одобрили. Там считают, что она позволит создать рабочие места и увеличить налоговые сборы.

Однако эксперты полагают, что, хотя инициатива поможет заработать аэропортам, она нарушит права тех, кто не может доплатить. Обслуживание пассажиров в VIP-комнатах, по мнению некоторых специалистов, можно возобновлять на массовых мероприятиях. Например, так делали во время чемпионата мира по футболу 2018 года.