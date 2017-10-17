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Москва 24

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Общество

17 октября 2017, 08:30

Теплая погода с сильным ветром установится в столице 17 октября

общество погода

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Небольшой дождь, тепло и сильный ветер придут в столицу во вторник, 17 октября. Небо будет облачным с прояснениями, а температура воздуха днем поднимется до 10–12 градусов выше ноля.

По данным Гидрометцентра РФ, в Подмосковье столбики термометров покажут от 8 до 13 градусов тепла. Западный ветер будет дуть со скоростью пять-десять метров в секунду. Возможно усиление во время порывов – до 12–17 метров в секунду, предупреждают синоптики.

Аналогичная погода сохранится и 18 октября: в столице будет облачно, пройдут небольшие дожди, а воздух прогреется до 13–14 градусов тепла.

Ветреная погода установилась в столице с 16 октября. Скорость ветра в понедельник составляла до 17 метров в секунду. Из-за этого Гидрометцентр РФ объявил в столичном регионе желтый уровень опасности погоды. Автомобилистов и пешеходов призвали к внимательности на столичных улицах.

На неделе с 16 по 22 октября синоптики обещали потепление и уменьшение количества осадков. Не исключено, что днем будет проглядывать солнце, а средняя температура воздуха превысит десять градусов тепла.

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