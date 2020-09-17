Синоптики рассказали о погоде в столице в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В пятницу, 18 сентября, в Москве сохранится облачная погода. Местами пройдет кратковременный дождь, сообщает Гидрометцентр.
В ночные часы температура опустится до +7... +9 градусов. По области похолодает до +4. Днем воздух прогреется до +11... +13 градусов.
Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду. В порывах скорость ветра возрастет до 17 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.
В четверг, 17 сентября, в столице объявили желтый уровень погодной опасности из-за непогоды.
В МЧС предупредили о сильном дожде с грозой в столичном регионе. Экстренные службы перевели в режим повышенной готовности.
Из-за дождя столичные парки закрылись для посещения. В частности, перестали работать на вход ВДНХ, Измайловский парк и "Сокольники".
Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве за два часа
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