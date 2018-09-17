В столице за прошедшие сутки выпало до 16 мм осадков

За прошедшие сутки в столице выпало 16 мм осадков, в области – больше 18 мм, сообщает Гидрометцентр России.

Больше всего осадков пришлось на Каширу – там в воскресенье выпало 18,3 мм осадков. В Домодедове, Дмитрове и Черустях выпало по 17 миллиметров.

В Павловском Посаде зафиксировано 15,3 миллиметра осадков, в Серпухове – 14 миллиметров.

В столице метоостанция, расположенная на Балчуге, показала 16 мм осадков, на ВДНХ пришлось 12 мм.

Норма осадков в сентябре составляет 68 миллиметров.

В понедельник в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Днем в городе воздух прогреется до +16...+18 градусов, по области – от +13...+18.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал скорое возвращение в столицу "фантастического" тепла. Столбики термометров вновь приблизятся к отметке в +24 градуса.