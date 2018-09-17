Воздух в Москве прогреется до +18 градусов

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
В первый день рабочей недели в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает портал Метеоновости.
Днем в городе воздух прогреется до +16... +18 градусов, по области – от +13 до +18. Ветер будет дуть северо-западный, со скоростью 5–10 метров в секунду.
С запада усилится влияние антициклона, атмосферное давление вырастет до отметки в 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 40%.
Колебания атмосферного давления могут сказаться на самочувствии людей, страдающих сердечно-сосудистыми патологиями, склонных к сосудистым реакциям.
Накануне в столице прошел сильный дождь. Выпало 12 миллиметров осадков, что составляет почти пятую часть месячной нормы.
"Утро": высокая влажность ожидается в Москве 17 сентября