Воздух в Москве прогреется до +18 градусов

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В первый день рабочей недели в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает портал Метеоновости.

Днем в городе воздух прогреется до +16... +18 градусов, по области – от +13 до +18. Ветер будет дуть северо-западный, со скоростью 5–10 метров в секунду.

С запада усилится влияние антициклона, атмосферное давление вырастет до отметки в 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 40%.

Колебания атмосферного давления могут сказаться на самочувствии людей, страдающих сердечно-сосудистыми патологиями, склонных к сосудистым реакциям.

Накануне в столице прошел сильный дождь. Выпало 12 миллиметров осадков, что составляет почти пятую часть месячной нормы.