В РФ предложили запретить все виды охоты на время спецоперации

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В РФ следует запретить на время спецоперации все виды охоты, кроме регионов, где она является основным источником дохода россиян. Соответствующее предложение доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев направил на имя главы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой.

По его словам, сейчас в некоторых центральных регионах государства открылся охотничий сезон. При этом, уточнил юрист, не все россияне соблюдают правила охоты – постоянная стрельба рядом и на территории садовых товариществ, нарушение региональных законов о тишине становятся причиной значительного роста обращений граждан в органы внутренних дел.

Кроме того, во время стрельбы пули и дробь попадают на крыши строений, а также приводят к повреждению личного имущества. Вместе с этим жителей регионов, которые подвергаются атакам со стороны ВСУ, пугают звуки оружия в ночное время.

"В связи с изложенным предлагаю рассмотреть вопрос о запрете на время проведения специальной военной операции по освобождению Донбасса всех видов охоты, кроме регионов, где такая деятельность является основным источником дохода граждан (Дальний Восток, Сибирь, Север и другие)", – приводит RT текст письма.

Ранее кабмин ввел запрет на вывоз из России патронов и гильз. Речь идет о патронах для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию тех или иных калибров.