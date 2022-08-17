В столичном магазине для покупателей творога провели танцевальный флешмоб

Фото: пресс-служба ООО "ТД "Дмитрогорский продукт"

Производитель молочной продукции "Искренне Ваш" (принадлежит группе компаний "Агропромкомплектация") сообщил о запуске рекламной кампании с социальным контекстом. В ее рамках в одном из магазинов сети "Перекресток" в Москве прошла акция "Танец в подарок".

На входе в магазин покупателям вручали брошюру с фразой "Купи творог "Искренне Ваш" и получи танец в подарок". Посетитель автоматически становился участником флешмоба сразу после того, как брал творог с полки магазина.

Танцевальный флешмоб проходил под известную покупателям песню из рекламного ролика на ТВ, где трое молодых людей готовят сырники для себя и своей семьи.

"Выбор в пользу данного музыкального сопровождения был сделан также для постановки танца, чтобы покупатели почувствовали особую атмосферу радости и позитива при покупке молочных продуктов. Целью акции стало повышение узнаваемости бренда в контексте этой атмосферы", – рассказали в компании.

Продюсер проекта Дмитрий Дорожкин рассказал, что при подготовке площадки камеры ставили и за пачки творога, и на креплениях под потолком, и даже спрятали оператора с камерой в соседнем отделе, а свет замаскировали под освещение супермаркета.

"До съемок пришлось хорошо подумать о расстановке как камер, так и танцоров. Они буквально играли с покупателями, получившими листовку, в прятки. Когда начинала играть та самая песня из рекламы по ТВ, им нужно было выбежать и толпой затанцевать прямо между полок с продуктами. Получилось заинтересовать даже тех покупателей, кто просто оказался рядом. Больше всего повеселил дедушка, который буквально пустился в пляс в первые секунды песни прямо перед выбегающими танцорами", – рассказал продюсер Big Media Дмитрий Дорожкин.

Фото: пресс-служба ООО "ТД "Дмитрогорский продукт"

В компании отметили, что главным посылом большой кампании "Готовь, танцуя" стала идея, что даже от рутинной готовки можно получить удовольствие, а традиционные сырники могут стать приятным моментом дня.

Большинство покупателей отреагировали на флешмоб заинтересованностью и даже снимали необычную акцию на телефон.

"100% участников реагировали положительно и расспрашивали что это такое, где можно увидеть финальное видео, будет ли такой флешмоб где-либо еще и даже, где прятался оператор. Конечно, у нас были сомнения в том, насколько позитивно отреагируют покупатели. Но большинство не просто поддержали акцию, они приняли в ней участие", – подчеркнула руководитель департамента маркетинга ТД "Дмитрогорский продукт" Анастасия Матвейченкова.

Представитель магазина "Перекресток" также рассказала, что необычный флешмоб пришелся посетителям по душе. "Мы были рады предоставить площадку для такого необычного флешмоба, который объединил в себе рациональные и эмоциональные потребности покупателей. Ведь "Перекресток" – это не только про широкий ассортимент и качество, но и про удовольствие от покупок и атмосферы в торговом зале", – поделилась руководитель управления развития бренда и маркетинговых коммуникаций торговой сети "Перекресток" Дина Духович.

На странице бренда "Искренне Ваш" в VK в сентябре пройдет танцевальный челлендж "Готовь, танцуя". Следить за будущими акциями можно на страницах бренда в социальных сетях.

На правах рекламы.