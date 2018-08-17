Кандидат в мэры Дегтярев встретился с молодежью столицы

17 августа, 18:25
Фото: Агентство "Москва"/Кардашов Антон
Кандидат на пост мэра Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев обсудил с молодежью актуальные городские вопросы.
"Московская молодежь очень талантливая, мы примем ее в будущее правительство Москвы, в префектуры, в управы, в органы местного самоуправления", −цитирует кандидата Агентство "Москва". Дегтярев пообещал организовать для студентов практику в правительстве столицы, чтобы впоследствии они могли успешно строить карьеру в органах власти и на предприятиях города.
В рамках круглого стола "Москва глазами молодых москвичей" кандидат также пояснил, почему важно поддерживать инициативы молодежи в сфере бизнеса. "Всего четверть московского регионального продукта сегодня − результат деятельности малых предприятий", − посетовал Дегтярев, заявив о необходимости создать фонд поддержки молодежного предпринимательства. "Все помещения первые три−пять лет будем отдавать бесплатно для развития малого и среднего бизнеса", − отметил он.
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. МГИК зарегистрировала пятерых кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
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