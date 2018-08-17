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Общество

17 августа, 13:53

ЦИК: в будущем россияне смогут голосовать на выборах с помощью гаджетов

общество технологии

Фото: depositphotos/tatsianama

В ближайшем будущем технологии позволят отдать свой голос на выборах с помощью гаджетов. Проголосовать можно будет из любой точки мира, заявил член Центральной избирательной комиссии Александр Кинев, передает Агентство "Москва".

"Дискуссия еще идет, но с точки зрения техники, нет никаких проблем сделать так, чтобы у нас в ближайшем будущем голосование осуществлялось, условно говоря, с любого гаджета, чтобы мы с мобильного телефона могли проголосовать за того или иного кандидата, даже находясь не в России, а находясь в другой точке мира", – сказал Кинев на пленарной сессии в ходе конгресса общественных наблюдателей-2018.

Член ЦИК отметил, что электронное голосование нужно вводить с отдаленных территорий, таких как Чукотка и Магадан.

На предстоящих выборах мэра Москвы появятся несколько новшеств. Время работы участков продлили с 20:00 до 22:00. Помимо этого, Общественная палата Москвы сможет назначать наблюдателей в избирательные комиссии на территории Москвы. Кроме того, за городом появятся точки для голосования, которыми смогут воспользоваться москвичи, уехавшие на выходные на дачи.

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