Безнадзорных животных в Москве стало меньше

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В Москве значительно снизилась численность безнадзорных животных. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.

"За последние шесть лет произошло снижение безнадзорных животных где-то в три раза. Тем не менее это острая проблема, которая требует решения. Если говорить о путях решения: нам надо поменять свое отношение к животным", – сказала она, передает Агентство "Москва".

Зотова напомнила о необходимости принятия закона "Об ответственном отношении к животным", который к настоящему моменту прошел только первое чтение.

При этом депутат отметила, что Москва справляется с проблемой безнадзорных животных лучше других регионов. По ее словам, столица пока единственный субъект в РФ, где есть пути решения этой проблемы. В городе с 2009 года за счет бюджетных средств работает 13 приютов. Кроме того, 20 процентов животных в приютах столицы ежегодно находят своих хозяев.

По словам специалистов, основное поголовье бездомных зверей, – это выброшенные животные. Те, кто рождаются на улицах, очень редко выживают и достигают детородного возраста.

На сегодняшний день на федеральном уровне закон об обращении с безнадзорными животными не регулируется, но есть нормативные акты местного характера. В зависимости от возможностей муниципалитета, в разных областях и округах могут применяться различные меры: отлов, отстрел, вакцинация, помещение в приюты. Обязать всех отлавливать животных и содержать их в специальных заведениях невозможно, потому что столько приютов попросту нет.

Многие зоозащитники говорят о важности формирования надзорных органов, которые будут регулировать ситуации с бездомными животными на улицах.