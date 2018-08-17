Минкомсвязи предложило перевести россиян на одобренные ФСБ сим-карты

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Российских операторов связи могут обязать использовать средства криптографической защиты для идентификации пользователей. Проект разработали в Минкомзвязи.

Как отмечается, это позволит защитить данные, которые передаются по сетям связи, от несанкционированного доступа. Такие средства подразумевают установку сертифицированного ФСБ шифрования на все карты.

Технические решения могут разработать за два года, передает РИА Новости.Нововведение не коснется сим-карт, которые оператор связи приобрел до вступления приказа в силу.

Согласно подсчетам Минэкономразвития, затраты операторов за закупку оборудования составят более трех миллионов рублей за единицу оборудования. На весь рынок потребуется порядка 80 единиц. Таким образом, расходы на 260 миллионов абонентов могут составить 83,2 миллиарда рублей.

Регулирование в части замены сим-карт могло бы иметь не всеобщий, а адресный характер, что снизило бы расходы на проект без снижения эффективности, пишет Минэкономразвития. В министерстве предложили установить переходный период, "не менее двух лет", за время которого операторы должны перейти на новые требования.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба предложила правительству обязать производителей гаджетов предустанавливать на них российское программное обеспечение. Кроме того, согласно инициативе ведомства, у пользователей гаджетов должна появиться возможность удалять предустановленные программы и приложения.