В ФАС предложили предустанавливать на гаджеты отечественное ПО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Федеральная антимонопольная служба предложила правительству обязать производителей гаджетов предустанавливать на них российское программное обеспечение. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на документ ФАС.

Кроме того, согласно инициативе ведомства, у пользователей гаджетов должна появиться возможность удалять предустановленные программы и приложения. Исключение сделают лишь для сервисных программ, отметили в ФАС. Представители ведомства также пояснили, что предложенные нововведения стали ответом на жалобы самих пользователей.

Уточняется, что в разработке законопроекта, наряду с сотрудниками ФАС, примут участие специалисты Минкомсвязи и Роспотребнадзора. Поправки планируют подготовить к апрелю 2019 года.