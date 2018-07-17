К программе "Московское долголетие" присоединились 115 тысяч человек

Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
К программе "Московское долголетие" уже присоединились 115 тысяч человек. Об этом на Московском урбанистическом форуме заявил глава департамента труда и социальной защиты Владимир Петросян, сообщает Агентство "Москва".
Он напомнил, что программа начала работать в столице 1 марта. Петросян добавил, что "Московское долголетие" привлекает новых участников каждую неделю. Так, за последние несколько дней к программе присоединились около двух тысяч человек.
16 июля в московских парках стартовала программа лояльности "Московского долголетия". Активные участники смогут бесплатно получить ужин на двоих в кафе, билеты в музей или театр.
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